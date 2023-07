Paura in centro a San Gimignano: coltellata al petto, giovane ferito

San Gimignano, 12 luglio 2023 – Un’aggressione con il coltello che allarma e fa riflettere, nella tranquilla San Gimignano. È accaduto quando ormai il sole stava per tramontare, in una normale sera sotto le torri.

All’improvviso un giovane nordafricano che vive alla periferia della città delle torri, ben conosciuto dalle forze dell’ordine, ha puntato il coltello al petto di un altro giovane, seduto con la sua compagna di fronte a una pizzeria ad un passo da piazza Duomo, provocandogli un taglio, suturato con tre punti.

In breve è risuonato per la via di Mezzo l’urlo delle sirene delle due pattuglie dei carabinieri, che si sono subito precipitate sul posto. Poi è calato il silenzio.

Ma andiamo per ordine, con il racconto del fattaccio che poteva avere dei risvolti peggiori l’altra sera poco dopo le 19. Un evento che ha destato non poca preoccupazione nella comunità che vive nella cittadina, svuotata di residenti per il periodo estivo e in presa al solito turismo d’assalto.

Il comportamento piuttosto animato del giovane magrebino in compagnia di una ragazza, secondo il racconto di chi ha assistito al primo atto di una serata alla ’rusticana’, cominciata a porta San Giovanni con una lite con altre persone, dopo aver divelto un cartello turistico che indicava un ristorante. Qui già erano volate qualche manata e qualche pedata. Ma come se nulla fosse i due si sono trovati passeggiando fino in via San Matteo a un passo da piazza Duomo.

Seduti di fronte alla pizzeria si trovava un altro giovane delle torri con la sua compagna. Il magrebino si sarebbe avvicinato e avrebbe apostrofato con parole non certo gentili, per non dire ’sessiste’, la giovane. Il compagno si sarebbe risentito e si sarebbe quindi avvicinato al nordafricano, ma non ha fatto il tempo a rispondere perché a quel punto sarebbe spuntato fuori il coltello puntato contro lo stomaco e il petto.

Poteva andare peggio, indubbiamente. È scattato di nuovo l’allarme e in un batter d’occhio sono arrivate le due pattuglie degli uomini dell’Arma, per rintracciare il nordafricano che si era dileguato nei vicoli del centro storico. Poco dopo è stato rintracciato e fermato, ma del coltello neppure l’ombra. Sparito chissà dove.

Tutta l’operazione è nelle mani agli uomini dell’Arma e sono scattate le denunce alla magistrature per l’aggressione e la convocazione del giovane che ha difeso la sua compagna con un taglio al petto a pochi centimetri dal cuore.