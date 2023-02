San Domenico, è conto alla rovescia

Il nuovo San Domenico di via del Castello, ovvero l’ex carcere rimasto vuoto e (quasi) abbandonato dal 1991, sta per rinascere. Proprio in questi giorni la Giunta comunale, guidata dal sindaco Andrea Marrucci, ha deliberato e approvato il projet finacing per il risanamento e la valorizzazione del Complesso San Domenico e i relativi indirizzi per a valutazione e la gestione della fase di apprestamento di cantiere.

Un altro passo in avanti per il recupero di San Domenico, di cui si è tanto discusso in tutti questi anni. Storia vecchia, grazie al definitivo progetto esecutivo-operativo che dovrebbe trasformarsi in spazi sociali, culturali e turistici, in un ostello a 5 stelle, in spazio per l’arte visiva, l’artigianato e gli incontri. Previsto anche un teatro-arena all’aperto nella zona un tempo adibita a ospitare l’ora d’aria degli ergastolani. Nella delibera di Giunta sulla prossima apertura del cantiere si legge poi che l’area interessata dai lavori è strettamente legata a una serie di particolari interventi preparatori, finalizzati a portare attrezzature e materiali con autoarticolati dall’arco di porta San Jacopo di via Folgore fino a via delle Romite dove sarà piazzata una gru per raggiungere l’interno del Complesso, mentre un’altra potente ’torre’ girevole sarà installata nell’ex ora d’aria e dovrà movimentare buona parte del materiale dall’esterno. Per eliminare il traffico di mezzi pesanti in centro storico e per il passaggio dei mezzi dall’arco di porta Sant’Jacopo nel monastero delle monache di clausura in modo da raggiungere la prima sosta cantiere in via delle Romite e il centro storico, si dovrà abbassare l’attuale livello della strada di via Folgore per arrivare alla quota sicurezza per il passaggio dei mezzi pesanti nel centro di via San Matteo, sfiorando l’arco romanico a due arcate, Patrimonio dell’Umanità.

Il passaggio dei mezzi pesanti in centro storico per raggiungere via del Castello e scaricare il materiale e il montaggio delle gru all’interno del San Domenico verrà garantito grazie ad alcuni sondaggi da parte del concessionario, che si è aggiudicato la gara d’appalto internazionale. L’area tra piazza Duomo e della Cisterna verrà utilizzata per una durata di soli cinque giorni: qui verrà installato un cantiere speciale.

Romano Francardelli