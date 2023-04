San Casciano Folla al Santuario

Dal Santuario ritrovato di San Casciano Bagni alle vie di Montepulciano, a tutta la zona sud della provincia che ha vissuto giorni di intensa frequentazione

turistica. Per quanto riguarda la Valdichiana senese era già stato preannunciato un incremento del 15 per cento di visitatori, per circa 40mila pernottamenti nel comprensorio, quasi per la metà stranieri. Un richiamo che si basa sulle bellezze naturali e artistiche che ormai da tempo attraggono tantissimi visitatori, ma anche su novità straordinarie il cui portato si può appena intravedere sebbene sia già rilevante. "La Valdichiana Senese si conferma come territorio attrattivo sia per il turismo internazionale che nazionale, con un trend in crescita che interessa anche le vacanze pasquali", commenta Michele Angiolini, Sindaco di Montepulciano e capofila dell’ambito Turistico della Valdichiana Senese.

È il caso del Santuario ritrovato di San Casciano Bagni, dove il rinvenimento delle statue bronzee ha avuto un risalto mondiale. Saranno al centro di una mostra al Quirinale e poi di un’esposizione permanente proprio a San Casciano Bagni. Ma intanto crescono i numeri dei visitatori agli scavi. Nei giorni delle festività pasquali si è registrato il tutto esaurito, con le prenotazioni esaurite in poco tempo per le visite ovviamente a numero chiuso. "Dall’uscita della notizia a oggi – ha dichiarato ieri il sindaco Agnese Carletti, intervistata dal Tg3 Toscana – i fine settimana sono sempre pieni di persone che, grazie alla disponibilità del gruppo archeologico, sfruttano la possibilità di visitare il luogo del ritrovamento".