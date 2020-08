Colle Val d'Elsa (Siena), 18 agosto 2020 - "Se c'è qualcuno che vuole i clandestini, teneteli a casa vostra e pagateli voi": lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, voltandosi indietro dal palco verso alcune persone che lo contestavano al mercato di Colle val d'Elsa (Siena), stamani.

Una mezza dozzina di contestatori si era posizionato su un lato della piazza e il leader della Lega li ha apostrofati così mentre stava per iniziare il comizio elettorale. Quelli non hanno desistito e hanno bersagliato Salvini tutto il tempo con parole come 'Mettiti la mascherina', 'Ladro' , più vari insulti. Ce n'era anche per Susanna Ceccardi, candidata leghista per il centrodestra alla presidenza della Toscana, che era presente. 'Ceccardi vai via, torna a Cascina', le hanno detto.

Salvini poi, ospite a La7 a 'L'Aria che Tira', ha parlato anche della candidatura per la Lega di Giovanni Galli alle Regionali. "Visto che Giovanni Galli ha fatto tanto per i fiorentini in termini calcistici, potrà fare molto anche per la città. Credo nella vittoria in Toscana, non ci sono feudi, sarà un voto ideologico". L'ex portiere della Nazionale, della Fiorentina e del Milan sfidò anche Matteo Renzi nella corsa a sindaco di Firenze nel 2009 sostenuto dal Pdl e dal resto del centrodestra.