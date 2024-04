’Salviamo il mondo’. Ecco tutti i premiati

Sport e tutela dell’ambiente in Salviamo il mondo. L’impegno di Us Colligiana, Virtus Biancoazzurra, Virtus Pallavolo Poggibonsi e Panathlon Club Alta Valdelsa, patrocinio dei Comuni di Colle e Poggibonsi, in un evento per alunni delle medie e delle quinte elementari. La Commissione, composta da docenti dei Comprensivi, ha selezionato gli oltre 150 temi in concorso. Per le scuole di Poggibonsi, attestati e borse di studio consegnati al campo Don Emidio Smorti. Premiati: Niccolò Giannini e Sofia Bianchini della quinta C della primaria Pieraccini, Alessia De Vito terza A, media Da Vinci, Laura Negrini seconda E Da Vinci, Vittoria Bonechi, seconda D Da Vinci, Elena Bandini terza A Da Vinci, Benedetta Cucini e Matteo Tonani della terza D media Marmocchi, Vera Taddeini quinta D Marmocchi, Francesco Russo quinta A Bernabei, Staggia, Matteo Bocca Cruz prima C Marmocchi, Adele Borrelli quinta A Marmocchi. Le borse di studio di Virtus Biancoazzurra e Virtus Pallavolo a Leonardo Pezzullo, prima C Marmocchi, e Niccolò Guerra terza C Da Vinci. E da parte del Panathlon a Martina De Maio, seconda D da Vinci. La Borsa della Pro Loco di Poggibonsi a Sene Serigne Fallou, seconda C Marmocchi. Al Gino Manni di Colle i premi agli alunni Caterina Laudia, Serena Malandrini, Sara Allegretti, Irene Burresi, Mattia Panti, Francesco Giglioli, Francesco Balloi, Carlo Lastrucci, Noè Ferrandi Dana Davide Mihai, Benedetta Zeqo, Agnese Calamassi, Mathias Kouahou. Le borse di Virtus Biancoazzurra e Virtus Pallavolo a Matilde Fiaschi, Vittorio Provvedi, Fabiana Centrella, Caterina Boschi, Paride Compagnoni, Vincenzo De Luca, Elena Rinaldi, Delia Maronni, Federico Moschini. La borsa di studio di Us Colligiana ad Assili Amin. A Michelangelo Lupini la borsa di studio della Pro Loco di Colle.

Paolo Bartalini