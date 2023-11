Salvati cani neonati abbandonati

Un gesto di vigliaccheria che è subito rimbalzato nelle cronache dei social e che ha colpito profondamente la comunità di Piancastagnaio dove il volontariato è da sempre motivo di orgoglio per il paese, non solo per il servizio socio sanitario ai cittadini ma anche verso gli animali. Da anni ormai esiste una bellissima realtà che è rappresentata dalla oasi felina Enpa della Rota dove vengono accuditi, ricoverati, sfamati gatti abbandonati e randagi senza fissa dimora.

Proprio nell’oasi pianese, nella notte tra sabato e domenica, si è verificato il gesto inqualificabile di sconosciuti che nell’anonimato hanno lasciato accanto all’ingresso un sacchetto di plastica contenente due cuccioli di cani nati alcune ore prima. Le due bestiole hanno rischiato il soffocamento se non fossero arrivate in tempo alcune volontarie che al mattino presto si recano al rifugio per accudire e governare i numerosi gatti ospiti della struttura.

Il pianto sommesso dei due cagnolini ha attratto le responsabili che li hanno immediatamente soccorsi. Naturalmente l’episodio è stato duramente stigmatizzato e condannato con un post sul sito ufficiale dell’oasi felina Enpa di Piancastagnaio. Non solo l’abbandono, ma almeno gli anonimi che hanno abbandonato i cani potevano avvertire per evitare il rischio di una morte per soffocamento e freddo.

