Salvataggio complicato per un cane nel cuore del Chianti

Un salvataggio complicato, già prefiguravano i pompieri. Perché il simpatico cane di taglia medio-piccola, un lagotto, si era infilato nella conduttura di scolo dell’acqua in una vigna, nel cuore del Chianti a Castelnuovo, lunga circa 200 metri. La razza poteva far pensare a cercatori di tartufi, in realtà i proprietari erano stranieri. Quando l’animale non è riemerso dal ’viaggio’ all’interno del canale, fortunatamente non troppo stretto, è scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco. Che in passato hanno salvato gatti incastrati in gronde e tombini, tempo fa un cane finito in un buco sotto terra inseguendo un animale. Ma quando la squadra già pensava a come poter far intervenire una ruspa per scavare in un luogo peraltro delicato stante appunto la vigna, il lagotto si è dato da fare. Riuscendo da solo a trovare la via di uscita, spuntando dalla parte opposta a dove era entrato.