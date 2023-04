Salute delle donne, visite gratuite

Numerose specialità e diversi servizi convolti, tra consulenze, colloqui, screening e visite gratuite. Tutte con un unico obiettivo: il benessere e la salute della donna. Anche nel 2023 l’Azienda ospedaliero-universitaria aderisce all’(H)Open Week organizzato da Fondazione Onda, giunto alla sua VIII edizione e in programma dal 17 al 22 aprile, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna. Il Policlinico con altre 250 strutture del network dei Bollini Rosa, aderisce all’iniziativa offrendo servizi clinici, diagnostici e informativi, a titolo gratuito, in numerose aree specialistiche. In particolare, a Siena (l’Aou Senese ha tre bollini rosa Onda), protagoniste sono le unità operative: Procreazione medicalmente assistita, diretta dal professor Giuseppe Morgante; Senologia, diretta dalla dottoressa Federica Fantozzi; Chirurgia oncologica della Mammella, diretta dal professor Donato Casella; Medicina interna e della Complessità, diretta dal professor Stefano Gonnelli; Cronicità e Fragilità negli anziani, diretta dal dottor Marco Antonio Bellini; Dipartimento delle professioni sanitarie riabilitative, responsabile la dottoressa Sabrina Taddei; Ginecologia, diretta dal professor Errico Zupi; Psicologia, con la dottoressa Assunta Basile; Diagnosi prenatale e Ostetricia, diretta dal professor Filiberto Maria Severi.