’Saltano’ 160 assegni I nuclei familiari interessati in provincia a giugno erano 1.300

di Orlando Pacchiani

I numeri, prima di tutto, per capire la portata del fenomeno in provincia di Siena: sono 160, stando ai dati ufficiali, gli sms di sospensione del reddito-pensione di cittadinanza inviati in provincia di Siena, sui circa 1800 nuclei familiari che al mese di gigno - ultimo mese disponibile per le rilevazioni da parte dell’Osservatorio dell’Inps - hanno percepito un assegno mensile con il vecchio sistema che da oggi non è più in vigore.

Circa il doppio le persone interessate: all’ultima indagine statistica erano 3.280 quelle in provincia di Siena, per un importo medio di 445,93 euro dell’assegno. Più alto quello del reddito di cittadinanza (485,74 euro), rispetto a quello della pensione (268,82).

Il dato è relativo a nuclei e persone che hanno beneficiato anche solo pazialmente della misura di sostegno, anche per questo nel 2023 è sensibilmente più basso rispetto agli anni precedenti, perché interessa di fatto i primi sei mesi dell’anno. Il massimo come platea interessata fu raggiunto nel 2021, quando in totale ottennero l’assegno 2.904 nuclei familiari, per 6.016 persone coinvolte e 433,52 euro di media erogate da parte dell’Inps.

Ora la novità con la trasformazione decisa dal Governo di passare dal reddito di cittadinanza all’assegno di inclusione, che determinerà la perdita del sussidio per 160 nuclei. In Toscana il secondo numero più contenuto dopo i 140 di Prato, mentre il massimo si registra a Firenze con 955, a seguire Livorno con 675 e Pisa con 515.

Per quanto riguarda i dati del solo mese di giugno 2023, sono stati 1.004 i nuclei che hanno ottenuto il reddito (1.802 le persone coinvolte) in provincia di Siena, per una media dell’assegno di 488,26 euro. La pensione di cittadinanza è andata a 237 nuclei, con 267 persone coinvolte e 262,88 euro mensili di media. In totale 1.241 i nuclei che in provincia di Siena hanno riscosso questo tipo di sussidio a giugno, con 2.069 persone coinvolte e 445,22 euro di assegno in media.

Sono i numeri più bassi della Toscana in tutti gli indicatori: come nuclei coinvolti (Prato la più vicina con 1.406, Firenze la più alta con 5.582), come persone interessate (anche qui Prato dopo con 2.580, Firenze al primo posto con 9.131), infine come assegno, con il record dell’importo medio che appartiene alla provincia di Pistoia con 505,39 euro.

Come si può leggere negli altri articoli, si sono levate proteste politiche e varie segnalazioni per fronteggiare questa novità che, come detto, riguarda circa il dieci per cento della popolazione coinvolta in provincia di Siena.

Il nuovo strumento cambia i parametri di riferimento e le procedure per la richiesta da parte di chi intende presentare la richiesta all’Inps, sempre attraverso un modello on line. Novità anche sul fronte della formazione, per supportare l’inserimento nel mondo del lavoro.

Previste anche sanzioni pesanti per comunicazioni false e per l’omissione della variazione delle proprie condizioni, con l’obiettivo di continuare a percepire il sussidio anche di fronte alla perdita dei requisiti.