Salta l’udienza sullo stupro di gruppo

Avrebbe dovuto aprirsi stamani alle 9 il processo che vede imputato Alessandro Cappiello per lo stupro di gruppo nei confronti di una studentessa di 22 anni senese avvenuto nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2021 vicino a piazza del Campo. Una vicenda per cui sono stati condannati con rito abbreviato a sei anni

il calciatore del Genoa Manolo Portanova e suo zio Alessio Langella. Che faranno ricorso in appello.

L’udienza che riguarda Cappiello, difeso dagli avvocati Antonio Voce e Filomena D’Amora, non si celebrerà per l’assenza del presidente del collegio. E’ stata fissata per il 28 marzo, alle ore 9. Un passaggio importante perché non solo si saprà se il processo – pm Nicola Marini – sarà a porte aperte. Ma anche per l’ammissione dei testimoni di questo caso delicato che ha già calamitato i riflettori nazionali. E che potrebbe pertanto portare a Siena anche personaggi di prima grandezza del mondo dello spettacolo per chiarire il presunto stupro di gruppo che Portanova, lo zio e lo stesso Cappiello hanno sempre negato.

Si svolgerà invece regolarmente il 6 marzo l’udienza preliminare per il minorenne all’epoca dei fatti, adesso maggiorenne, che secondo la procura aveva preso parte alla violenza di gruppo nei confronti della studentessa nell’appartamento vicino a Piazza.