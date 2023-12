Salotto letterario in casa. Libri e autori protagonisti

Tornano i salotti letterari. Dopo un lungo periodo di incontri online e dirette web, che hanno tenuto compagnia al popolo degli amanti dei libri durante i duri tempi della pandemia, sembra proprio che la voglia di ritrovarsi attorno alle storie e ai loro autori sia tornata a farsi sentire. E oltre alle presentazioni in libreria, agli incontri in biblioteca e alle occasioni più ufficiali, c’è sempre chi cerca quella magia, davvero difficile da replicare altrove, che si crea in un salotto, tra un divano e un tavolino imbandito di tè e biscotti.

Paola Campera è da un po’ che ci pensava, nella sua casa ad Ampugnano, vicino Sovicille. E alla fine ha deciso di iniziare, aprendo le porte a un gruppo di una ventina di ospiti, che invita di persona a seconda dell’autore con il quale si svolgerà la conversazione. Hanno già partecipato, insieme ai loro libri, Riccardo Gambelli e Fabrizio Bartelloni, in precedenti incontri.

"Ho sempre aperto casa agli amici – racconta Campera – ma questa era una cosa diversa. Un conto è un invito a cena, davanti al camino, un conto è un incontro aperto a una ventina di persone con un autore che viene a parlare dei suoi libri. Mi sono trasformata in questa ospite letteraria, un po’ inventata, cercando comunque di fare una cosa leggera, da domenica pomeriggio. L’idea di base era condividere l’amore per la lettura e riavvicinare le persone all’autore, in un contesto assolutamente informale, per chiacchierare un po’".

Domani sarà già il terzo appuntamento che ha organizzato. L’ospite di turno sarà Simona Fruzzetti, amatissima autrice di romance e di gialli, che parlerà del suo ultimo romanzo ‘Un camice di troppo’ con il gruppo di amici e lettori nel salotto della padrona di casa, che condurrà come sempre l’incontro in veste di moderatrice, accompagnata da Monica Gaggi, alla quale è affidato l’aspetto più strettamente letterario. Il prossimo autore a entrare nel salotto di casa Campera sarà Francesco Ricci, che parlerà di Pier Paolo Pasolini. "Potrebbe sembrare una cosa fuori tempo – racconta ancora la padrona di casa – soprattutto ora che è tutto su internet. Invece credo che sia utile combattere quella mancanza di rapporti interpersonali che stiamo vivendo. Creare una rete di parole vere, incontrarsi, passare del tempo insieme con un buon libro e una tazza di tè".

Riccardo Bruni