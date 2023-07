’Salitredici’, domani la provinciale è chiusa

La consegna della ’Bandiera Azzurra’ al comune di Abbadia San Salvatore. Questo il prologo della 40ma edizione della ’Salitredici’. Da Abbadia San Salvatore si corre per tredici chilometri, tutti in salita, fin ai piedi della vetta dell’Amiata. Tanti anche i partecipanti alla camminata, non agonistica e di minor percorso, aperta a tutti.

Sono attesi circa seicento persone che ’invaderanno’ la provinciale che collega il paese alla montagna.

Per questo domani mattina, fino alla conclusione della gara agonistica, la provinciale sarà chiusa al traffico. Chi vuol raggiungere la parte alta della montagna potrà farlo passando da Piancastagnaio e percorrendo la provinciale che conduce alle Macinaie. Da qui per arrivare alla vetta si deve prendere la seggiovia. Per gestire il grosso afflusso di persone sono stati disposti servizi coordinati tra i comuni e i carabinieri che hanno competenza nei due versanti della montagna.