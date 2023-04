Sale a 2mila euro il premio al cavallo vittorioso

Per i Palii del 2023 ai proprietari dei cavalli che vinceranno la Carriera andrà un premio di 2.000 euro. Così ha deciso la giunta il 30 marzo scorso. Poiché la cifra viene stabilita di volta in volta, nel maggio 2022 era stato deciso di erogare 1500 euro, comprese le ritenute di legge. Per i Palii 2023 il premio salirà a 2mila.

Il compenso, a titolo di noleggio, per i dieci soggetti che parteciperanno ai Palii ammonterà a 1.600 euro per i proprietari senza partita Iva e a 1.952 per gli altri.

Confermato sempre dalla giunta comunale in euro 400 (proprietari senza partiva Iva) e in euro 416,67 l’indennizzo, a titolo di rimborso per le spese di trasporto, per i cavalli partecipanti alla Tratta.