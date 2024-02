Saldi freddi nell’inverno più caldo. Confesercenti: "Meno 20 per cento delle vendite rispetto al 2023"

Nemmeno i saldi riescono a far tirare un sospiro di sollievo ai commercianti di Siena e provincia. Il rush finale per i ribassi invernali non sembra infatti poter incidere su un bilancio generale che appare già ampiamente compromesso. In linea con il quadro verificato da Confesercenti su scala nazionale, nel territorio senese la valutazione da parte degli operatori del settore delle vendite al dettaglio il bilancio della stagione invernale è tutt’altro che soddisfacente.

"Parliamo dell’inverno più caldo di sempre secondo i climatologi – osserva Marco Rossi, Presidente regionale degli esercenti moda Fismo e Presidente di Confesercenti Poggibonsi –, ma probabilmente anche di quello più freddo per i ricavi dei negozianti. In media subiamo un calo del 20 per cento dei volumi rispetto al 2023, annata che era già stata poco felice. Anno dopo anno, è sempre più anacronistica la programmazione di uno strumento normativo che è contraddittorio già nel nome stesso. Alla vigilia del 5 gennaio, giorno di avvio ufficiale dei 60 giorni di svendite, li avevamo ribattezzati saldi di inizio stagione, anziché di fine: i fatti ce lo hanno purtroppo confermato. È sempre più evidente la necessità di aggiornare il calendario, ma anche di farsi carico delle tante difficoltà che stringono il dettaglio moda".

Vendite sottocosto, liquidazioni, temporary shops, black friday: diversivi che sono emersi e aumentati negli ultimi anni, condizionando progressivamente il mercato, e che iniziano a far sembrare obsoleto un impianto normativo, quello dei saldi, che risale ad un’epoca ormai distante nel tempo. Nella generazione del basso costo, delle consegne in un giorno e dell’acquisto online, i saldi non possono più bastare alla crescita e sopravvivenza economica di chi lavora nel settore moda.

"Nel frattempo, gli adempimenti estesi anche l’anno scorso con il Codice del consumo pesano sempre di più soprattutto sul negozio fisico – aggiunge Rossi – che è alla prova dei fatti è molto più esposto ai controlli di quanto non accada per gli shop on line. C’è sempre meno parità di accesso al mercato e questo si traduce in un silenzioso ma crescente stillicidio di negozi, che non fa notizia ma che in termini occupazionali pesa almeno quanto la chiusura delle grandi aziende. Il legislatore deve farsi carico di nuove misure a salvaguardia del commercio di vicinato, è impossibile non vedere questa necessità".

Andrea Talanti