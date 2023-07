Saldi estivi, partenza ritardata La novità del Codice del consumo

Inizieranno più avanti del solito quest’anno i saldi estivi in Toscana, come approvato dalla Giunta regionale: la consuetudine vuole che prendano il via il primo sabato di luglio ma quest’anno, considerando che il primo sabato coincide con il primo giorno del mese, la data ufficiale andrà incontro alle richieste delle associazioni di categoria, cominciando quindi giovedì 6 luglio, per la consueta durata di sessanta giorni.

"L’appuntamento con i saldi sarà importante, per almeno due motivi - dice Marco Rossi, presidente provinciale e regionale Fismo Confesercenti –. Intanto si deroga rispetto alla consuetudine del via con il primo sabato del mese e si va al 6 luglio pressoché su tutto il territorio nazionale. Il primo luglio comincerà anche a produrre effetti la nuova versione del Codice del Consumo, che include alcune novità non secondarie per esercenti e consumatori. Oltre a sancire che ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente a cui si riferisce, il nuovo Codice stabilisce anche che quest’ultimo deve essere inteso come quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti. E’ un’innovazione che potrà tutelare maggiormente i consumatori, ma anche i commercianti che effettuano i saldi secondo il loro reale spirito".

Ecco la novità di quest’anno, che si accompagna alla solita attesa da parte dei negozianti: "Sarà un banco di prova per tutti, che speriamo valorizzi la professionalità - prosegue Rossi -. Come associazione di categoria nelle scorse settimane ci siamo impegnati ad aggiornare le aziende associate sulla novità, che peraltro asseconda comunque le finalità del ‘decalogo dei buoni saldi’ che suggeriamo da molti anni. Per il resto, il fenomeno-saldi per la categoria si ripresenta non certo come panacea ma come momento per alleggerire il peso delle rimanenze di magazzino sul conto economico. La stagione stavolta è partita in ritardo, soprattutto per il maltempo durato fino a giugno inoltrato: per questo finora i capi quotidiani, quelli più di tendenza hanno inciso meno del previsto sulle vendite, a differenza ad esempio degli abiti da cerimonia, scelti finora più o meno secondo le aspettative".

Paola Tomassoni