Saldi alla prova del nuovo Codice del Consumo

In ritardo di alcuni giorni, rispetto al primo sabato del mese di luglio quando solitamente inizia la vendita scontata, scatteranno giovedì prossimo i saldi estivi in Toscana, così come in quasi tutto il Paese. Il primo sabato del mese infatti sarebbe coinciso quest’anno con il primo di luglio e a Siena anche con la viglia del Palio, pertanto le associazioni di categoria hanno chiesto il rinvio di qualche giorno; i saldi andranno poi avanti con la consueta durata di 60 giorni.

Ma non è la sola novità di quest’anno: la vendita a prezzo ribassato infatti si accompagnerà alla nuova versione del Codice del Consumo, che include alcune novità non secondarie per esercenti e consumatori. Oltre a sancire che ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente a cui si riferisce, il nuovo Codice stabilisce anche che quest’ultimo deve essere inteso come quello più basso applicato nei trenta giorni precedenti. E’ una innovazione che potrà tutelare maggiormente non solo i consumatori, ma anche i commercianti che effettuano i saldi secondo il loro reale spirito.

Sarà un banco di prova per tutti, a confema della professionalità dei protagonisti del commercio: "Come associazione di categoria - conferma Confesercenti Siena – ci siamo impegnati ad aggiornare le aziende associate sulla novità, che peraltro asseconda le finalità del ‘decalogo dei buoni saldi’ che suggeriamo da molti anni, per uno shopping più efficace".