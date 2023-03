Sala di lettura della biblioteca comunale di Colle: regole per l’utilizzo

Per settimane al centro di un’accesa polemica a cavallo fra la consiliatura precedente e quella attuale, l’utilizzo della sala di lettura della biblioteca comunale di Colle (nella foto) è stato regolamentato dal Comune con un atto che mantiene la gratuità dell’utilizzo per lo svolgimento di eventi culturali, ma lo limita nel tempo e nel calendario. La sala sarà utilizzabile per presentazioni, conferenze, letture e altri eventi solo al sabato pomeriggio dalle 17 alle 19,30 per massimo due sabati al mese, solo su prenotazione e con un preavviso di almeno tre settimane; l’utilizzo non sarà accordato per iniziative politiche; in caso di sovrannumero di richieste, verrà data la precedenza alle iniziative del Comune e della biblioteca stessa; nei mesi di aprile e maggio e nel periodo estivo non saranno accolte richieste.