Sala d’attesa chiusa da tempo. Rifiuti e degrado

La protesta poteva essere fatta ovunque, ed è stato detto, ma la scelta è comunque ricaduta su Torrita di Siena. Una stazione usata da molte persone perché ci sono anche cittadini del territorio di Montepulciano, e non solo, che ’rimpolpano’ i numeri dei passeggeri che ogni giorno scelgono il treno per andare a lavorare o studiare nel capoluogo oppure in direzione di Chiusi per poi proseguire verso le grandi città. Anche ieri, alla stazione di Torrita, il ’biglietto da visita’ non era dei migliori: una mela morsicata ed abbandonata sopra uno scalino, bottiglie nei binari, erba alta, muri scrostati.

Qui la sala da attesa da molto tempo è chiusa così come i servizi igienici, assenti. I pendolari lo sanno anche se ieri si sono visti in pochissimi alla giornata di protesta. Chissà, forse perché da anni, e non da mesi, aspettano risposte e novità. Poco è cambiato e c’è rassegnazione, le cronache a più riprese hanno riportato i loro disagi. "Negli orari di punta i treni sono troppo affollati, servirebbero più carrozze", spiega uno storico pendolare torritese che si è presentato alla manifestazione aspettandosi però altri colleghi di viaggio: "Oggi pensavo che saremmo stati di più". Presenti a Torrita anche numerosi consiglieri comunali oltre al senatore Pd Silvio Franceschelli e alle consigliere regionali Dem Anna Paris ed Elena Rosignoli, tutti e tre sono intervenuti alla Casa della Cultura. La stazione più importante del territorio è quella di Chiusi, l’ultimo a parlare è stato il sindaco Gianluca Sonnini che ha sottolineato: "Manca un progetto globale di modernizzazione dei servizi ferroviari e stradali più vasto".

Luca Stefanucci