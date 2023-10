Sagra del Tordo. Ecco l’opera di Martelli

Con la presentazione dell’opera che andrà in premio al Quartiere vincitore del torneo di tiro con l’arco che si è tenuta ieri sotto ai loggiati di piazza del Popolo, è iniziata la Sagra del Tordo 2023. Ha aperto la cerimonia il sindaco Franceschelli che ha parlato dei nuovi stand, un investimento per il futuro per dare (come del resto tutte le modifiche per la riqualificazione della festa) un’ulteriore impronta identitaria alle manifestazioni di Montalcino. L’opera è stata realizzata dalla pittrice senese Daniela Martelli. L’artista ha realizzato un dipinto che vede protagonista la Madonna, cui la comunità di Montalcino è particolarmente devota, circondata dalle bandiere dei quattro Quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio che le volano attorno quasi a invocare la sua intercessione per la vittoria.

La presentazione è stata accompagnata dall’applauso del pubblico presente. Intanto oggi Montalcino si appresta a vivere la vigilia della festa. Stamani, dopo l’esibizione del gruppo ’Il Trescone’, si terrà in piazza del Popolo l’estrazione degli arcieri che difenderanno i colori di Quartieri. Nel pomeriggio il corteo storico si muoverà da piazza Cavour per recarsi al campo di tiro dove si disputerà la provaccia: il Quartiere che se la aggiudicherà avrà il diritto di scegliere sia la corsia di tiro sia la distanza da cui scoccare le ultime decisive frecce. A sera, nelle rispettive sedi, i popoli si ritroveranno a cena.

Andrea Falciani