Sacchi fuori dai cassonetti E’ polemica

Sacchi della spazzatura lasciati fuori dai cassonetti e polemiche. Succede in alcune zone di Colle, in particolare alla Badia. Un fenomeno, quello dello scarico selvaggio dei rifiuti, diffuso purtroppo un po’ dappertutto e che i vari Comuni tentando di fronteggiare in vari modi: con le telecamere oppure come Poggibonsi con gli ispettori ambientali di Sei, che da alcuni anni affiancano la polizia municipale nella lotta alla maleducazione. A Poggibonsi gli ispettori ambientali in azione sono sono sei.