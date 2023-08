Sacchi abbandonati e orari sbagliati In cinque mesi 185 multe in città

"Parte integrante del percorso di riorganizzazione, soprattutto in fase di avvio dei nuovi servizi, è il monitoraggio continuo, per intervenire con qualche fisiologico aggiustamento, ma anche per rilevare e correggere sul nascere i comportamenti non consoni di una parte di cittadini": è sempre Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana, ad introdurre la questione del coinvolgimento dei cittadini, ovvero del corretto conferimento dei rifiuti.

Sulla strada virtuosa del servizio ambientale arriva così la figura dell’ispettore ambientale, che riveste un importante ruolo a fianco della polizia municipale e delle amministrazioni comunali. Questo servizio è presente in tutti i maggiori Comuni della provincia di Siena e opera con la funzione di controllare il rispetto delle ordinanze, informare laddove necessario sulla corretta separazione dei rifiuti e sull’utilizzo del servizio, rilevare e segnalare infrazioni ancora frequenti come l’abbandono dei rifiuti accanto ai contenitori.

Nei primi 5 mesi del 2023 solo nel Comune di Siena sono state rilevate e trasmesse circa 185 infrazioni, in gran parte relative ad abbandoni dei sacchi accanto ai cassonetti o al mancato rispetto degli orari di conferimento. Gli ispettori ambientali sono di Sei Toscana: rilevano le infrazioni e le trasmettono alla polizia municipale che ha 90 giorni per emettere i verbali e applicare le sanzioni previste dal regolamento comunale.