Sabina Sciubba, show al Politeama: "Sul palco sprigiono la mia energia"

Grazie alla sua capacità di comporre e cantare in sei lingue e al suo timbro vocale è stata soprannominata ’La Dietrich dei nostri giorni’. Cantante, attrice e compositrice italo-tedesca, si considera un’artista trasversale anche se ci tiene a sottolineare che la sua specializzazione è il canto, per necessità compone e per caso ha fatto l’attrice. Parliamo di Sabina Sciubba e del suo concerto, stasera alle 20,30 nella Sala Set del Politeama di Poggibonsi. All’interno della seconda edizione di Connetto Festival, la quattro giorni con stelle del jazz. Sarà voce, tastiera e chitarra del duo che la vede a fianco di Francesco Cangi al synth e trombone.

Ironica, grande conoscitrice del mondo e delle persone, eclettica, è la fondatrice, compositrice e cantante della band ’Brazilian Girls’, fondata a New York nel 2003. Tra le esperienze non musicali, dal 2016 al 2019 ha interpretato il ruolo di Penelope nella serie tv Baskets al fianco di Zach Galifianakis. È famosa per la sua presenza sul palco, enigmatica e travolgente come le sue scelte artistiche, gli elaborati ed eccentrici costumi di scena, la sua voce da contralto e le sue composizioni poliglotte. Quando compone si ispira alla sua vita e alle emozioni.

Cosa troverà il pubblico?

"Una versione ridotta della band che permette però molta libertà di esecuzione, con brani estratti dal mio ultimo album, ’Sleeping Dragon’, pubblicato nel 2023, e da quello precedente ’Force Majeure’ del 2020, quello del Covid, con un titolo più che mai azzeccato".

L’esperienza nella serie tv americana ’Baskets’. Com’è andata?

"Conoscevo Zack Galifianakis da quando eravamo a New York, lui era un fan delle ’Brazilian Girls’. Dopo il grande successo di ’Una Notte da leoni’ ha avuto l’idea di questa serie tragicomica di un clown un po’ sfortunato. Per una serie di circostanze sono entrata nella produzione e ho fatto quatto stagioni. Esperienza bellissima".

E degli eccentrici costumi che usa, cosa può dire? Non c’è musica senza immagine?

"Non è una costante. Il costume del performer può distaccarlo dalla vita quotidiana e il pubblico si vuole identificare con qualcuno che lo estrae dalla persona che non osa, che ha paura di essere eccentrica, diversa dagli altri, la persona sul palco osa e questo fa sentire il pubblico più potente. Un messaggio visuale, anche politico perché l’artista deve essere politico".

Fabrizio Calabrese