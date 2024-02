Sabato sul palco di Bottega 26 la musica rock dei ’Giuda’

Lunga vita al Rock’n’roll, di scena sul palco di Bottega 26 a Poggibonsi. Sabato alle 21,30, in località Fosci 25, riflettori puntati su i mitici ’Giuda’, alfieri indiscussi di quel glam rock made in Italy che qualche anno fa ha rappresentato un’esplosiva evoluzione del punk, rimescolando le carte in una scena alternativa sempre pronta ad accogliere novità di valore indiscusso. Un immaginario che, a suon di ’riffoni hard’ e riferimenti agli anni 70’, si lascia cullare dalla stima di rockers e skinhead, ma anche degli amanti del metal e dell’ rard-rock da zeppe e lustrini. I live sono sempre una bomba e il pubblico li ama soprattutto per questo. Per questa serata davvero speciale, saranno affiancati da due super band come Cesoia e Sinner Squad. Ai giradischi Dj Aladino. Ingresso riservato ai soci della Associazione The B-Side. La tessera costa 5 euro e si richiede tramite questo link: https://bottega26-svelte.vercel.app/. Info: 3534630085.

Fabrizio Calabrese