Sabato il via con la gestione di grandi eventi

Sabato la prima delle quattro giornate degli Stati generali della Salute, iniziativa dell’assessore comunale Giuseppe Giordano. Inizia dunque il confronto sulle buone pratiche, nazionali e internazionali, e il racconto di una sanità che sa innovare. "L’auspicio è quello che Siena venga presa a modello per le buone pratiche in campo socio assistenziale, da estendere poi all’intera collettività - ha detto l’assessore Giordano annunciando l’iniziativa –. La nostra città da sempre fiore all’occhiello nello studio e nella ricerca può aprirsi all’esterno, divenendo Comune capofila nella promozione del benessere e della salute". Sono conferenze, tavoli di lavoro e momenti di confronto, organizzati in quattro differenti giornate, ognuna delle quali dedicata a una tematica diversa: con il coinvolgimento degli enti locali protagonisti della sanità, dall’Asl Sud Est all’AouSenese e Università degli Studi, ma anche di realtà provenienti da otto regioni italiane, tre esperienze estere, per circa 80 realtà sanitarie coinvolte.

Si comincia il 6 aprile con l’appuntamento ‘La gestione sanitaria dei grandi eventi’, nella sala Italo Calvino dell’Antico Ospedale Santa Maria della Scala: fra i relatori arriveranno l’Asl 3 di Roma per parlare del piano sanitario in vista del Giubileo 2025; il Comune di Ivrea illustrerà l’organizzazione del Carnevale storico con la battaglia delle arance; il Comune di Catania il piano di organizzazione sanitaria in occasione della festa di Sant’Agata; dall’Andalusia arriverà il Distretto emergenza di Siviglia per condividere l’organizzazione della Settimana Santa; infine l’Asl Sud Est, con il direttore Giuseppe Panzardi della Cenrale operativa 118, porterà la testimonianza sulla gestione sanitaria dei grandi eventi a Siena.

