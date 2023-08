Sabato apre il Parco Tematico Equestre

A Piancastagnaio è imminente l’inaugurazione del Parco Tematico Equestre ’Madonna di San Pietro’ che si terrà sabato alle 17. Verranno così ufficialmente presentati i risultati raggiunti da un progetto ambizioso, sostenuto dal sindaco Luigi Vagaggini e dall’amministrazione comunale fin dall’inizio del mandato, progetto che ha visto, all’interno di un’area parco, la realizzazione di una pista per cavalli dove poter disputare il tradizionale Palio delle Contrade del 18 agosto. Il tutto, in un contesto protetto e senza alterarne in alcun modo la vocazione ambientale e naturalistica ma, anzi, rispettandola e valorizzandola. Il Parco Tematico, che deve il nome all’adiacente Santuario della Madonna di San Pietro, a cui il Palio che si svolge nell’ambito dei suoi festeggiamenti è dedicato, si è sviluppato partendo dalla necessità di una pista per la corsa.