Sabato all’UniCoop raccolta straordinaria di materiali scolastici

Per tutta la giornata di sabato la UnicoopFirenze e le associazioni di volontariato del territorio hanno organizzato nella sede della Coop di Salceto, a Poggibonsi, una raccolta straordinaria di materiali scolastici. "L’obiettivo – affermano i promotori della bella iniziativa di solidarietà – è per venire incontro a tutte le famiglie per le quali anche l’acquisto di quaderni e matite per i propri figli rappresenta un serio problema. Ogni prodotto donato sarà destinato, alle famiglie in difficoltà del nostro territorio".

Un numero, quello delle famiglie bisognose, che da qualche anno fa registrare un preoccupante aumento anche in Valdelsa a causa della crisi economica.