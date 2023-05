Sabato alla Tognazza torna l’appuntamento con il Mercatale

Un appuntamento da non perdere per chi ama la buona tavola e i prodotti genuini. Per tutta la mattinata, sabato alla Tognazza, nel comune di Monteriggioni, si svolgerà l’ormai tradizionale Mercatale della Valdelsa, il secondo del mese di maggio. Si tratta di una iniziativa che richiama sempre parecchia gente e di sicuro molto azzeccata. In vendita una vasta gamma di prodotti rigorosamente a chilometro zero e di qualità: frutta e verdura di stagione, salumi di cinta senese, carne da allevamenti locali, uova fresche, formaggi, miele, confetture e verdure sott’olio, salse, spezie e altro.