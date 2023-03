Sabato 18 TEDX con il Metaverso

TEDx Colle si terrà sabato 18 marzo al Teatro del Popolo e quest’anno sarà ancora più speciale grazie ad una novità, il Metaverso. Questo spazio astratto è un nuovo mondo virtuale che sta prendendo piede nell’industria tecnologica. Si tratta di una rete interconnessa di mondi virtuali 3D rappresentati in tempo reale, che può essere vissuta in modo sincrono e persistente da un numero illimitato di utenti con una sensazione individuale di presenza, e con un futuro dagli sviluppi imprevedibili. La seconda edizione di TEDx Colle di Val d’Elsa, dal tema "New Era", sarà un’esperienza ancora più immersiva ed alla portata di tutti proprio grazie alla presenza del Metaverso. L’evento si svolgerà sia fisicamente che virtualmente, permettendo a un pubblico più vasto di partecipare. Per partecipare alla versione virtuale dell’evento, gli spettatori potranno visitare il sito web di TEDx Colle e selezionare la sezione ‘Metaverso’.