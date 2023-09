Ruzzi, strepitoso Mar Nero Trionfa dopo un’attesa lunga oltre 40 anni La gioia dei giocatori

Dopo oltre 40 anni la contrada del Mar Nero ha conquistato ieri la Conca, l’ambito palio dei Ruzzi della Conca. Una vittoria meritata, sofferta, combattuta nel torneo di palla al bracciale maschile. Una vittoria attesa da decenni. La gioia e le lacrime dei giocatori sono l’immagine più suggestiva di questa splendida edizione dei Ruzzi che si è conclusa con una finale bellissima che il Mar Nero ha vinto per 17 a 15 contro il Sottogrottone, altrettanto bravo. Federico Ferretti e Daniele Paolucci, vere colonne nerazzurre, assieme a Stefano David, Marcello Nigi, Emilio Morinelli e Alessandro Cossa hanno regalato una gioia immensa ai contradaioli del Mar Nero. La festa è proseguita fino a tarda sera.

Tutto era iniziato alle 16.30 con la seconda giornata della grande disfida della palla al bracciale. Nella prima partita di un caldo pomeriggio chiusino, il Mar Nero ha tirato fuori subito i denti nel match coi rivali di sempre del Granocchiaio. Dopo un avvio di partita equilibrato, sono saliti in cattedra i ragazzi di capitan Massimo Paolucci che hanno letteralmente dominato i biancoverdi, apparsi fuori tono, con un netto 12 a 4. Su tutti sono emersi i colpi al volo di Federico Ferretti e Daniele Paolucci. Quindi si sono contrapposte Fornace e Biffe con una gara più equilibrata che però alla fine ha visto i giocatori di capitan Massimo Cherubini vincere per 12 a 8. Grandi scambi e grande tecnica, il solito Alex Papi sempre sul pezzo ma molti punti regalati da errori dei verde arancio. Quindi una semifinale che è stata la riedizione della finalissima dello scorso anno: Mar Nero - Fornace. Lo scorso anno per un soffio i nerazzurri persero la partita, quest’anno si sono rifatti conquistando la finale con un 12 a 8 combattuto, dove i cambi di campo e il gioco controsole hanno fatto la differenza. Ferretti e Paolucci sempre sul pezzo, bravo anche Stefano David. L’ultimo fine settimana dei Ruzzi della Conca si era aperto sabato con i Ruzzini, una sorta di giochi senza frontiere e con il Braccialino, un torneo di palla al bracciale dedicato agli under 15. La contrada del Mar Nero si è imposta anche nei Ruzzini mentre il Sottogrottone ha vinto il Braccialino. Prima delle partite di palla al bracciale di oggi, il tradizionale corteo storico con migliaia di persone per le vie del paese ad applaudire i figuranti. L’ultimo atto della festa sarà il momento religioso, con la processione dell’8 settembre per le vie di Chiusi Scalo dedicata alla Natività di Maria. Appuntamento al 2024.

Massimo Montebove