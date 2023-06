Rubano vino costoso Tre furti in pochi mesi Denunciata una coppia

Scoperti i ladri di pregiate bottiglie di Brunello. Succede anche questo. Questa volta i ladri, una coppia di falsi turisti genovesi sessantenni, sono entrati in visita alle torri e, per due volte in questi ultimi tempi, nella storica ’Enoteca’ a porta San Giovanni, mirando senza battere ciglio agli scaffali dove sono esposte in bella mostra le pregiate ’polverose’ bottiglie del Brunello di Montalcino da collezione. E, per due volte, l’hanno fatta franca. Dagli scaffali sono sparite due bordolesi di Brunello. La terza visita è terminata invece con l’intervento dei Carabinieri. Dopo la prima visita i proprietari dell’Enoteca avevano deciso di non sporre denuncia, credendo che i ladri fossero turisti stranieri. Ma dopo la seconda volta, grazie alle telecamere di sorveglianza, si sono accorti che si trattava delle stesse persone. Così si sono rivolti ai Carabinieri, a quali sono stati messi a disposizione i video delle telecamere. Il vecchio proverbio "tanto va la gatta al ladro che ci lascia lo zampino" calza a pennello. Perché così è stato. Stavolta i ladri sono rimasti a bocca asciutta. Questo insolito racconto inizia nel mese dicembre 2022, quando è sparito il primo Brunello. A marzo i due turisti si sono ripresentati in Enoteca e l’episodio si è ripetuto. E quindi scattata la denuncia alla Stazione Carabinieri di San Gimignano che hanno visionato le immagini. Lo scorso maggio, una pattuglia in centro storico ha notato un uomo e una donna che corrispondevano ai due falsi turisti del Brunello. Fermati e identificati prima dai Carabinieri, poi riconosciuti dal proprietario dell’Enoteca, i due ladri sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siena per furto aggravato in concorso. Questa volta il pregiato Brunello non è finito nei loro bicchieri.

Romano Francardelli