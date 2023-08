Rubano auto dai garage L’Arma indaga

C’è uno strano ’fenomeno’ che sta avvenendo nella zona di San Miniato. Un quartiere delicato, come testimoniano i ripetuti controlli delle forze dell’ordine che hanno portato nel tempo anche a denunce per vari tipi di reato. Adesso va di moda rubare le macchine dai garage e poi farle ritrovare non molto distanti. Se è solo per scherzo è certo di cattivo gusto, oltre a configurare appunto un reato. Era già accaduto la scorsa settimana ma la vettura era stata poi recuperata. La notte scorsa è avvenuto qualcosa di diverso, nel senso che è stata rubata nella zona di via Buozzi una Citroen, sempre da un garage. Che sarebbe poi stata ritrovata schiantata, come se avesse avuto un incidente, con danni importanti nella parte anteriore. All’interno non c’era nessuno. Sul posto i militari dell’Arma, poco dopo le 1. Che adesso dovranno fare accertamenti verificando in primo luogo le telecamere di videosorveglianza che potrebbero accontare chi ha preso la vettura e chi ci ha viaggiato, portandola nei pressi delle Scotte dove è poi stata ritrovata.