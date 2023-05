Ruba vestiti in un negozio: denunciato ed espulso

L’attività preventiva e di controllo, posta in essere nelle vie del centro di Siena durante il fine settimana dai Carabinieri della locale Compagnia, ha consentito di segnalare alla Prefettura un 32enne aretino, poiché trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente, nonché di denunciare un 25enne per tentato furto il quale, all’esito dell’identificazione, è risultato pure gravato da due provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale.

In particolare il 32enne, controllato dai Carabinieri del Radiomobile in Piazza del Campo nella tarda serata di venerdì scorso, veniva trovato in possesso di una modica quantità di hashish, rinvenuta all’interno della tasca dei suoi pantaloni. Pertanto, l’uomo, già noto alle forze di polizia, veniva segnalato alla locale Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 30990.

Il secondo intervento, invece, veniva condotto nel pomeriggio di sabato, sempre dai carabinieri del Radiomobile, allertati dai dipendenti di un negozio di abbigliamento situato in Piazzale Rosselli, nei pressi della Stazione ferroviaria. All’arrivo dei militari, il giovane veniva trovato in possesso di diversi capi di abbigliamento sportivo, per un valore di circa 300 euro, che aveva tentato di asportare dal negozio dopo averli occultati all’interno di un borsone. Poiché privo di documenti, veniva accompagnato per ulteriori accertamenti presso gli uffici della Caserma di Viale Bracci, all’esito dei quali veniva identificato in un cittadino di origini marocchine di 25 anni, gravato da due distinti provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, emessi dalle Questure di Livorno e Milano. In considerazione di ciò, dopo essere stato denunciato per tentato furto aggravato, lo stesso veniva accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della locale Questura, al fine di dare concreta attuazione ai citati provvedimenti.