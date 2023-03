Rsa San Miniato "Scelta infelice caos nella zona"

Continuano le polemiche sul progetto di nuova Rsa (privata) avviato dalla giunta comunale, che riguarda l’ipotesi di realizzazione a San Miniato, nell’area dell’ex tiro a segno. Dopo le critiche del centrosinistra, con la candidata Anna Ferretti e la lista Indipendenti e progressisti, arrivano quelle di Emanuele Montomoli, in corsa con la propria lista civica. "Il progetto ha registrato molta insoddisfazione nella cittadinanza – afferma Montomoli –. Un tema importante come il sociale ha bisogno della massima cura e attenzione e non può essere trattato superficialmente, come invece sembra voler fare qualcuno. Una simile proposta non tiene minimamente conto dell’appesantimento del traffico che comporterebbe". Montomoli chiede, a proposito della viabilità già poco felice di San Miniato: "Siamo sicuri che sia possibile aggiungere ulteriore traffico di diverse centinaia di mezzi ogni giorno? Ci sono studi che individuavano in quell’area la zona adatta?".

C’è anche un tema urbanistico, aggiunge il candidato sindaco, perché si andrebbe a costruire in un’area fuori dal perimetro urbanizzato individuato per Siena. "Ma in tal senso sono già state respinte varie osservazioni al Piano operativo – afferma Montomoli – per strutture utili, se non indispensabili, alla collettività. Invece, quest’ultima decisione va in netto contrasto con la linea tenuta fin qui dall’amministrazione e rivela una disparità di trattamento che fatichiamo a comprendere". Montomoli torna anche sulle repliche dell’assessore Capitani, che ha tra l’altro accusato il Pd e il centrosinistra di essere contrari alla libera iniziativa. "Noi non siamo – afferma – contro la libera iniziativa, i capitali privati sono una delle risorse di cui questa città ha disperato bisogno e che possono ribaltare il suo destino. La nostra città ha bisogno di una Rsa, per questo non possiamo permetterci di fare danni che potrebbero rivelarsi irreparabili".