Rovinati i giochi dei bambini al parco ’Origo’

Sono stati registrati alcuni danneggiamenti al parco pubblico "Iris Origo" in via Celso Cittadini a Siena. In particolare, in seguito della segnalazione della Polizia Municipale, gli uffici tecnici del Comune di Siena hanno eseguito un sopralluogo, evidenziando danneggiamenti all’altalena a nido (distacco della trave del supporto in legno), torre scivolo (asportazione di due pareti e del tetto (non sono stati ritrovati) e altre problematiche in alcune strutture, per un totale di circa diecimila euro di lavori da effettuare.

"Ringraziamo i cittadini che ci hanno segnalato le problematiche del parco – spiega l’assessore al decoro urbano Barbara Magi – provvederemo quanto prima a ripristinare le strutture in un luogo molto frequentato da famiglie, bambini e cittadini, un vero polmone verde per la zona di via Celso Cittadini. Invito allo stesso tempo tutti a un maggiore rispetto, si tratta di beni pubblici che vengono realizzati e collocati con le risorse provenienti dai cittadini stessi e che svolgono anche un’importante funzione sociale. Ci attiveremo anche per un maggiore controllo del parco, consapevoli però che serve la collaborazione da parte di tutti per mantenere questi spazi fruibili".