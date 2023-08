Rovesciate fioriere e arredi urbani

Vandali all’opera nella notte nel centro di Poggibonsi. Hanno colpito in via Maestra, ribaltando alcune fioriere e arredi urbani, in particolare cestini dei rifiuti. Episodi analoghi, sempre nel centro cittadino, erano successi anche a giugno. In centro, tuttavia, ci sono le telecamere un po’ ovunque e quindi i responsabili di questi assurdi gesti rischiano di essere scoperti e denunciati.