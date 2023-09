Rotatoria di Staggia. Cambia la viabilità

Cambia la viabilità per consentire i lavori per la realizzazione della rotatoria per la tangenziale di Staggia. Da oggi fino al termine dell’intervento sarà in vigore il senso unico alternato sulla Cassia nel tratto compreso all’interno del centro centro abitato di Staggia Senese. Un’opera, la tangenziale in corso di realizzazione, particolarmente importante, e che costerà circa 10 milioni di euro.