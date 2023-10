Rotatoria ai Due Ponti e San Miniato. Conto alla rovescia per la consegna

Sopralluogo della Commissione comunale Assetto del Territorio, presieduta da Francesca Borghi, alla rotatoria dei Due Ponti e nel quartiere di San Miniato, per fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento dei cantieri e il cronoprogramma dei lavori. Sotto la guida dell’ingegner Eugenio Rossi e alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini e del presidente del Consiglio comunale Davide Ciacci, i commissari hanno fatto visita all’intersezione tra la Strada statale 73 Levante e viale Europa: "A fine mese riapriremo la rotatoria nei due sensi di marcia, quindi resteranno da completare solo le lavorazioni di dettaglio – ha annunciato Bianchini –. La velocità di percorrenza in quel tratto sarà quella attuale. L’opera sarà ultimata a novembre con un investimento complessivo di 700mila euro".

Ai commissari è stato spiegato il motivo di alcuni giorni di ritardo nella consegna dei lavori: "Abbiamo avuto 200 giorni di pioggia – è stato sottolineato – che hanno influito sugli interventi al muro di contenimento. Si è poi proceduto a una serie di sub appalti che hanno comportato tempi amministrativi più lunghi".

La Commissione si è poi trasferita a San Miniato per visitare i cantieri della strada nuova, che gira dietro all’Emiciclo: "A novembre chiuderemo il percorso – l’annuncio di Bianchini – mentre nel 2024 si procederà alla riqualificazione di piazza della Costituzione, che diventerà un ambiente unico con un anfiteatro, una fontana a sfioro e aree verdi. Quindi si passerà alla rigenerazione dei parcheggi di SienaCasa e di quello sotterraneo". Mentre i lavori alla strada che gira attorno all’Emiciclo sono finanziati con fondi comunali, il recupero della piazza e dei parcheggi sono effettuati con fondi Pnrr per 1,5 milioni di euro. "Intendo trasformare questi sopralluoghi in un metodo di lavoro – ha annunciato la presidente Borghi –. Le mète future? Mi piacerebbe andare in Massetana e in via Verdi per vedere da vicino i lavori appena inizieranno".