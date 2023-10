Rotary Alta Valdelsa. Il Governatore in visita

Visita del Governatore Fernando Damiani al Rotary Club Alta Valdelsa, accompagnato dalla consorte Margherita. La massima autorità rotariana del Distretto, ha voluto rendersi conto di persona delle attività a cura del club dell’Alta Valdelsa e ha illustrato nell’occasione le linee guida del presidente internazionale Gordon R. McInally. Il presidente del Rotary Club Alta Valdelsa, Massimo Casini, insieme con la consorte Beatrice, e i componenti del Consiglio direttivo, hanno accolto il Governatore Damiani in un contesto rotariano attento e vivace. Una opportunità di confronto anche per i dirigenti del club e per i presidenti delle varie commissioni impegnati all’interno del club, che hanno presentato una sintesi delle attività svolte e dei progetti finora portati a compimento e in corso di realizzazione come da programmi nel tempo illustrati. Il Governatore Damiani dal canto suo ha rimarcato l’importanza del contributo dei giovani per il futuro e la crescita delle attività rotariane sul territorio dell’Alta Valdelsa. Una serata allietata pure dalla visita di un rotariano giunto dagli Stati Uniti, Stuart Hermann, co-president del Rotary Club Fair Lawn, New Jersey.