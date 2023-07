Rotaract Club Siena, passaggio del collare La nuova presidente è Refiela Shoraj

Le Volte di Vico Bello hanno ospitato uno degli eventi cardine del Rotaract Club Siena: il passaggio del collare tra il presidente uscente, Leonardo Radi, e la nuova presidente Refiela Shoraj. La serata, che ha visto partecipi oltre 100 persone, ha permesso di ripercorrere gli eventi fatti durante l’annata appena conclusa. Questa ha offerto numerose occasioni ai soci che si sono potuti confrontare con realtà di tutta Italia, andando ad esempio in visita dal Rotaract di Palermo ed ospitando tra le mura della nostra città il Club di Torino. Inoltre i soci si sono potuti mettere a servizio della cittadinanza grazie ai numerosi servizi voluti dal presidente Radi, non ultimo l’Asta dei vini di beneficenza, in cui sono stati raccolti oltre 4mila euro, donati all’associazione Atl, che si occupa di ospitare le famiglie dei bambini in cura per tumori ematologici al Policlinico. Il Consiglio Direttivo è composto da: Leonardo Radi (Past President), Ester Bianchini (Vicepresidente), Alberto Marini ed Eleonora Burroni (Segretari), Giulia Bonelli (Tesoriere), Matteo Batani e Jacopo Vagaggini (Prefetti), Francesco Batignani, Veronica Ceccanti e Fabiola Papaleo (Consiglieri).