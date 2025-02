Rossi: "Strumenti ai giovani per essere attori dei fatti"

"La manifestazione Cronisti in Classe de La Nazione rappresenta per la Fondazione Mps un appuntamento annuale stimolante con le ragazze e i ragazzi delle scuole elementari e medie della nostra provincia. Il giornale è un laboratorio civico di idee e proposte e in questo caso la redazione di un articolo in classe diventa il contesto ideale per approfondire tematiche emergenti e attualità secondo lo sguardo dei giovani. In un mondo che cambia velocemente, alle nuove generazioni - e al mondo dell’istruzione- sono richieste capacità di orientamento, preparazione e lettura critica dei fenomeni. A fronte di queste aspettative, Fondazione Mps desidera fornire opportunità e spunti di riflessione a sostegno delle nuove competenze per coloro che saranno i decisori di domani. La scelta del tema da sviluppare, quindi, ricade proprio sul rapporto fra intelligenza artificiale, giovani e impatto nella loro sfera sociale: dall’apprendimento scolastico, alla conoscenza, fino al tempo libero. Il nostro impegno quotidiano è quello di fornire strumenti ai giovani per essere sempre più attori e meno spettatori dei fatti", sottolinea Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps.

Fondazione Mps orienta, da anni, la propria attività verso uno sviluppo sostenibile del territorio in linea con l’agenda 2030, concentrando energie e risorse su progetti destinati ad impattare in maniera durevole anche sul futuro delle nuove generazioni, attraverso percorsi di cittadinanza globale, programmi di accelerazione imprenditoriale e professionali o la qualificazione del ruolo dei giovani nell’associazionismo.

Per la classe prima classificata, Fondazione Mps metterà a disposizione un contributo per l’acquisto di materiale didattico. Le modalità per assegnare il contributo saranno comunicate direttamente alla scuola a cui apparterrà la classe vincitrice.