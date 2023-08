Rossi, esordio vincente nella Giraffa Moretto e Panezio senza rivali

Il personaggio della carriera del 16 agosto 1983 è indubbiamente il Capitano della Giraffa Romano Rossi, uomo affabile e di grande simpatia, risolutivo in diverse occasioni, che riporta con questa vittoria il suo rione ai fasti dei primi anni settanta. Quando subentra nella carica nel 1983, la Contrada non vince dal 1971. Ed è molto per un rione ’puntuale al successo’ come la Giraffa. Ad agosto gli toccò il vecchio Panezio.

Si arriva al Palio con la tristezza per la tragica morte di Artemio Franchi. I favoriti sono la Chiocciola, con Bazzino e Balente, e il Leocorno che ha di nuovo in sorte, come nel vittorioso luglio, il grande Benito. Ma lui Romano Rossi, con la sua inconfondibile giacca biancorossa simbolo di una stagione vincente, non si lascia attrarre dalle sirene di fantini di nome. Va per la sua strada. E monta il ragazzo di Contrada, il giovane Antonello Casula detto Moretto.

Scelta coraggiosa. Ma il buon Casula ripaga la fiducia e parte in testa. Va per la sua strada. Qualcuno crede che sia un fuoco di paglia, che Panezio anziano non regga il ritmo per tre giri o che il Casula commetta inevitabilmente qualche errore. Ed invece passano tre interminabili giri, per i giraffini, ma Romano Rossi può esultare dal palco dei giudici e con lui i tenenti Fabio Caselli, che diventerà poi anche lui un Capitano plurivittorioso, Giancarlo Rossi, fratello del Capitano, e Sandro Neri. Barberesco vittorioso Mario Pianigiani detto Il Gratta con la festa coordinata dall’onorando Mario Tanganelli.

Per Romano Rossi è l’inizio di una fortunata stagione giraffina. Resterà Capitano fino al 16 agosto 1990, portando il cencio in Provenzano in due altre occasioni, il 16 agosto 1986 con il fantino Truciolo ed il cavallo Fenosu, vittoria più che a sorpresa, e con Bastiano e Galleggiante nel 1990. Un Capitano leggendario che con tre successi non lascia scampo ai commenti. Tutti zitti.

Nel febbraio 2017 ci ha lasciato, con assoluta riservatezza come del resto è stata tutta la sua vita, questo grande Capitano, anche ex alfiere di Piazza. Un gigante del Palio di cui abbiamo sempre apprezzato la modestia e soprattutto la concretezza. L’uomo che si permise, in tutta allegria, di improvvisare il ballo della lambada sul palco dei giudici dopo la vittoria del 1990. E con lui l’allora sindaco giraffino, Vittorio Mazzoni della Stella. Ogni tanto il Palio va preso con leggerezza, questo non vuol dire dargli importanza, e lui lo ha certo dimostrato, perché come tutte le cose belle della vita, bisogna saperne apprezzare il valore e soprattutto il sapore. E lui lo ha gustato fino alla fine del suo mandato, con grande stile e capacità di rapportarsi agli altri. Massimo Biliorsi