Rosignoli: "Da Siena a Chiusi in un’ora"

"Gli interventi necessari restano sempre di due ordini: quello più contingente concerne la necessità di servizi regolari e fruibili in considerazione del rilievo della tratta ferroviaria per studenti universitari e pendolari. Il secondo ordine di interventi è di carattere strutturale in quanto si rende necessario che il Gruppo Fs elabori e proponga dei progetti, da discutere anche su tavoli regionali, per migliorare la tratta e consentire di raggiungere da Siena, Chiusi in un’ora e eventualmente, anche con lo stesso treno, Roma in tempi ragionevoli. Per questo motivo ho partecipato al presidio dei sindaci della parte sud della provincia di Siena davanti alla sede regionale del gruppo Fs italiane a Firenze per chiedere di potenziare il trasporto ferroviario nel senese e sulla linea Siena-Chiusi, insieme all’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli. Ringrazio infine il Governatore Eugenio Giani che ha portato anche la solidarietà e il sostegno della Regione Toscana".

Così Anna Paris, consigliera regionale senese del partito democratico, che ieri mattina ha partecipato alla manifestazione dei sindaci della provincia di Siena davanti la sede regionale di Fs a Firenze.

Il consigliere regionale Pd Elena Rosignoli, anch’essa presente all’incontro, ha colto l’occasione per ribadire e denunciare che "le infrastrutture della Valdichiana senese sono rimaste indietro rispetto a quelle di altre zone della Toscana".