Rosella Postorino torna all’Università con il romanzo ’Mi limitavo ad amare te’

Torna Rosella Postorino. La scrittrice, laureata all’Università di Siena, sarà infatti in città sabato 2 dicembre per presentare il suo ultimo romanzo, tra i casi letterari dell’anno e finalista al premio Strega 2023, ’Mi limitavo ad amare te’. L’evento, organizzato dall’Università di Siena e da USiena Alumni – la prima Associazione che raccoglie gli alunni dell’ateneo senese – si terrà alle 17 in Rettorato e vedrà protagonista la scrittrice calabrese, autrice di numerosi romanzi e del best seller internazionale ’Le Assaggiatrici’, con cui ha vinto nel 2018 il premio Campiello. ’Mi limitavo ad amare te’, edito da Feltrinelli, è un romanzo epico e intimo, ispirato a una storia vera, con cui Rosella Postorino racconta l’avventura di una ragazza e due ragazzi ai quali il destino ha tolto tutto, ma che senza nemmeno saperlo finiranno per salvarsi l’un l’altro la vita: Nada e Omar sono bambini nella primavera del 1992, a Sarajevo. Per allontanarli dalla guerra, una mattina di luglio un pullman li porta via contro la loro volontà. Così, mentre infuria il conflitto che per primo in Europa ha spezzato una lunga pace, ecco che ci interroghiamo sull’inconveniente di essere nati.