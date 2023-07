Rondeau apre Argiano Baroque Music Festival

Anteprima della terza edizione dell’Argiano Baroque Music Festival, venerdì con il celebre clavicembalista francese Jean Rondeau accompagnato da Thomas Dunford alla tiorba e al liuto, in un programma improntato a celebri pagine del repertorio francese del XVII e XVIII secolo. Nell’incantevole Villa cinquecentesca di Argiano, tra gli splendidi panorami delle terre di Montalcino, torna l’attesa kermesse musicale dedicata alla grande musica del repertorio barocco, che prevede per questa terza edizione cinque date. Dopo la preview di venerdì gli appuntamenti saranno ad agosto, il 18, 20, 25 e 27. "Quest’anno abbiamo prestato particolare attenzione, non solo al profilo artistico internazionale degli interpreti - afferma il direttore artistico, Antonio Artese – ma a un programma con un focus sugli strumenti, dalla voce femminile al flauto traversiere, dal clavicembalo all’ensemble di archi e continuo".