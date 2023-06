Roncucci ai saluti, ipotesi commissario

Oggi per la politica senese non è solo il (probabile) giorno della giunta, ma anche l’inizio del confronto interno al Pd dopo la nuova sconfitta nel capoluogo. Questa sera è in programma l’assemblea comunale dei Dem, che si aprirà con la relazione del segretario Massimo Roncucci. Oltre alle sue valutazioni sul voto, Roncucci formalizzerà le dimissioni irrevocabili, ampiamente annunciate, che apriranno il fronte successione.

Non sarà una soluzione immediata, anche perché per la prima volta un organismo del partito discuterà di quello che è successo a metà e fine maggio. E ci vorrà del tempo per provare a fare l’analisi della sconfitta e capire come ripartire dopo la seconda débacle elettorale in quello che una volta era il blindatissimo capoluogo. Il dialogo tra le varie anime del partito si preannuncia affatto facile.

Poi si proverà a trovare una soluzione, che deve ottenere la maggioranza assoluta dei circa 90 aventi diritto al voto. Ipotesi non molto probabile, se si pensa che già Massimo Roncucci era stato un nome di estrema mediazione, prima richiamato in servizio per conciliare le litigiose anime del partito, poi vittorioso in un congresso da quattro candidature per poche centinaia di iscritti.

Lo statuto Pd concede una settimana di tempo per individuare un nuovo segretario, altrimenti scatterà inevitabile il commissariamento della federazione. Una prospettiva a cui ci si sta in realtà già preparando, sebbene sia necessario aspettare il dipanarsi di tutte le procedure regolamentari. Ma il Pd senese, salvo colpi di scena, ripartirà da un commissario.