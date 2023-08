Roncalli in ‘trasferta’ Spagna e Malta le mete

Il mondo della scuola guarda oltre frontiera e le vacanze estive diventano motivo di studio, formazione e incontro con altre realtà internazionali. Quarantacinque studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore "Roncalli" di Poggibonsi, trascorreranno un mese fuori dall’Italia in Spagna e a Malta grazie al progetto Erasmus + Miss T. Un gruppo di 35 studenti è partito il 19 luglio per Sliema e Gzira sull’isola di Malta, altri 10 studenti, partiti il 12 luglio, sono invece a Siviglia fino al 9 agosto.

Un’esperienza che rappresenta per loro un elemento di grande importanza nel learning progress, dal momento che unisce l’apprendimento delle lingue straniere all’acquisizione di un’esperienza di tirocinio nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto). In collaborazione con enti di formazione italiani e stranieri, agli studenti sono stati assegnati dei compiti facendo riferimento alle loro attitudini, alle aspettative e al loro indirizzo di studio. Gli studenti sono accompagnati dai docenti Erika Calovi, Vincenzo Cantara, Andrea Conforti, Giuseppe Salerno e Filomena Milazzo. "Come sempre diamo molta importanza alla dimensione europea della formazione – spiega il preside e dirigente scolastico, Gabriele Marini - questa esperienza estiva si inserisce tra le numerose opportunità formative che promuoviamo durante tutto l’anno. Quest’anno siamo riusciti a far partire quasi un centinanio di persone tra docenti e studenti, grazie ai progetti Erasmus Plus Miss T, Erasmus Plus Depend, Erasmus Consorzio ed Euroschoolsport".

Fabrizio Calabrese