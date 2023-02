Roncalli, ecco i ’Caffé scientifici’

Al Roncalli di Poggibonsi tornano i caffè scientifici, appuntamenti organizzati dagli studenti del corso Liceo Scientifico delle Scienze Applicate coordinati dalla professoressa Gianna Trapassi. Primo appuntamento domani alle 16.30 online su Teams, con la Annalisa Scimemi, associata del Dipartimento di Biologia della Suny Albany di New York, per l’incontro ‘Viaggio nelle neuroscienze e nei misteri del cervello’. "Gli incontri sono aperti a tutti e sono una importante occasione di orientamento per i nostri studenti che avranno la possibilità di approfondire tematiche di grande attualità avvicinandosi al mondo della ricerca universitaria" – spiega il dirigente scolastico Gabriele Marini. Gli incontri proseguiranno in presenza il 12 aprile alle 16.30 con il professor Alessandro Marchini del Dipartimento Scienze Fisiche dell’Università di Siena e direttore dell’Osservatorio astronomico. Terrà una conferenza su ‘Scoperta e studio dei pianeti extrasolari. Alla ricerca della vita nell’Universo’.