Roncalli contro ogni dipendenza

di Fabrizio Calabrese

Combattere le dipendenze in età adolescenziale guardando al benessere degli studenti. Il mondo della scuola si mobilita nella lotta alle droghe e per quasi una settimana l’istituto d’istruzione superiore "Roncalli" di Poggibonsi è stato al centro e sotto i riflettori del progetto europeo Erasmus+Depend. Una cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ha concluso l’esperienza di accoglienza dei partner europei. Docenti e studenti di cinque scuole di altri paesi europei: Croazia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Ungheria. Scuole che insieme hanno vinto un bando finanziato dal progetto Erasmus con l’obiettivo di condividere buone pratiche sul tema delle dipendenze. Gli studenti delle scuole partner hanno alloggiato presso famiglie di studenti del Roncalli, mentre i docenti in strutture ricettive locali. A portare i saluti del Comune, Silvia Lazzeri, vice presidente commissione Istruzione, Cultura e Sport. "La nostra scuola è ben radicata sul territorio ma anche aperta alla dimensione europea dell’educazione e della formazione – afferma il preside Gabriele Marini - il confronto e la condivisione delle nostre buone pratiche sul tema delle dipendenze con docenti e studenti provenienti dai cinque paesi partner è stata un’occasione di scambio e di arricchimento per tutta la nostra comunità scolastica che ha come obiettivo in primo luogo il benessere degli studenti". "Sono stati giorni molto intensi che hanno lasciato il segno negli studenti e nei docenti coinvolti – commenta il referente del progetto, professor Giuseppe Trotta – e quando abbiamo pensato alla pianificazione del calendario, l’attenzione è stata posta in primis all’aspetto didattico per dare l’opportunità ai nostri ospiti di riflettere sul tema della dipendenza da droghe, tema centrale del meeting. Per prevenire le dipendenze è importante l’azione educativa e l’offerta di possibili alternative. I workshop hanno così proposto approfondimenti tematici e i laboratori fornito spunti operativi per promuovere il benessere attraverso anche l’arte, la musica, il teatro". Il gruppo ha infatti esperito la didattica innovativa attraverso workshop, tavole rotonde, esperienze formative per riflettere sul tema delle dipendenze e condividere buone pratiche, ma ha anche partecipato ad escursioni sul territorio comunale e regionale.