Rompe la bottiglia dopo una lite: paura sul bus

Dopo la lite con un connazionale ha spezzato una bottiglia di vetro sui sedili dell’autobus di linea, tra Siena e Sovicille. Frammenti hanno colpito alcuni passeggeri che, impauriti, hanno chiamato i carabinieri. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. La serata ’calda di un 30enne nigeriano è finita così alla caserma del comando di viale Bracci dove è stato sottoposto anche a fermo di identificazione per riscontrare la regolarità della presenza dello straniero nel territorio nazionale.

E’ successo venerdì, nel centro di Siena, quando ai carabinieri hanno segnalato che c’era un uomo agitato a bordo di un mezzo pubblico. Era particolarmente agitato, hanno riferito alle forze dell’ordine, creava apprensione per l’incolumità delle persone dentro il bus. Così i militari hanno raggiunto il mezzo di trasporto in viale dei Mille, salendo a bordo ed individuando subito l’uomo segnalato. Che è stato fermato. Dopo il precedente episodio, quello della bottiglia di vetro infranta e impugnata sul bus. Tutti erano preoccupati che la situazione potesse degenerare creando un pericolo non solo per la sicurezza deghli altri ma anche per il nigeriano stesso, considerato lo stato di agitazione ed il pericolo.

Dopo l’intervento risolutivo del Radiomobile della Compagnia di Siena, adesso saranno ultimati gli accertamenti per capire se il 30enne è regolare nel nostro Paese.