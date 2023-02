Rogo in un garage Bruciano le vetture

Vedevano uscire il fumo dal garage di una palazzina in via Pieve in Piano a Colle. Così hanno chiamato i vigili del fuoco di Poggibonsi. Quando i pompieri sono arrivati e hanno aperto la rimessa le fiamme avevano già avviluppato le macchine posteggiate all’interno.

Erano le 14,30 di sabato: i pompieri sono rimasti sul posto fino alle 18 passate, raggiunti anche dalla polizia municipale e dai carabinieri. Tanto è stato necessario per domare l’incendio e svolgere

le verifiche nell’appartamento soprastante. Gravissimi i danni riportati alle due vetture nel garage – una Fiat 500 nuovo modello e una Clio, portate via dal carro attrezzi –, rovinato anche uno scooter sempre dentro la rimessa. I pompieri però hanno inibito l’accesso anche ad una stanza della casa che si trovava proprio sopra, quella della cucina, che appartiene ad un proprietario diverso. In corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.